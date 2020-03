In Italia prima la chiusura delle scuole e poi le restrizioni agli spostamenti imposte a tutta la popolazione hanno causato un picco del traffico internet. I principali responsabili? I ragazzi che, per scacciare la noia di intere giornate passate in casa, giocano ai videogame online con gli amici, scrive Bloomberg Businessweek.

Nelle prime due settimane di marzo, racconta il settimanale economico statunitense, Telecom Italia ha registrato un aumento dei due terzi del traffico sulla rete, dovuto in gran parte a giochi online come Fortnite e Call of duty, che prevedono la partecipazione di più giocatori e occupano più larghezza di banda delle app per le videoconferenze o dei programmi usati dagli adulti per lavorare da casa. Il carico sulla rete diventa ancora più pesante quando vengono pubblicati gli aggiornamenti dei videogiochi e milioni di persone si mettono a scaricare quasi contemporaneamente pacchetti di dati da 25 giga.

La Bbc riporta che Steam, la più grande piattaforma di giochi online, ha registrato il 15 marzo un nuovo record di utenti, con venti milioni di persone collegate nello stesso momento.

Dopo che il governo italiano ha deciso di chiudere tutti i servizi non essenziali invitando milioni di persone a restare a casa, scrive Bloomberg Businessweek, Telecom Italia ha registrato anche un picco di reclami per il cattivo funzionamento di internet, problemi che sono stati poi risolti. A tutto questo si aggiunge l’utilizzo dei servizi di streaming come Netflix o altre piattaforme video, destinato a crescere al livello mondiale.

In tutto il mondo, continua il settimanale, le grandi aziende di telecomunicazioni e gli operatori delle infrastrutture che collegano i principali centri economici globali si sono mossi per prevenire un possibile sovraccarico della rete legato all’introduzione di misure di distanziamento sociale. Già a febbraio l’azienda svedese Telia, che gestisce una delle più grandi reti in fibra ottica intercontinentali, aveva registrato un aumento del traffico del 2,7 per cento e si aspetta che continui a crescere a marzo.

Chi soffre di più

“Il nuovo coronavirus manderà in tilt la rete?”, si chiede il sito statunitense Slate. “Mentre la pandemia si espande nel mondo, sempre più persone lavorano da casa, vanno sui siti di trading online e cercano di rimanere in contatto con gli amici attraverso le app. È un notevole uso di internet, che generalmente proviene dagli uffici, e l’infrastruttura del web sta già mostrando segni di fatica”.