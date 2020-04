È facile capire perché le persone si entusiasmano per alcune cose: il calcio, un programma televisivo, una serie tv. Ma i tulipani? Chi mai andrebbe in fissa per dei tulipani? Be’, all’inizio del seicento nei Paesi Bassi è successo a molti.

Oggi i tulipani sono molto comuni, ma a quei tempi erano stati appena importati in Europa dalla Turchia. I fiori diventarono molto popolari e artisti famosi come Pieter Bruegel li dipinsero nei loro quadri. Si scoprì che alcune varietà di tulipani producevano per anni fiori di un colore particolare. E poi, di punto in bianco, davano fiori splendidi di più colori, come il rosso e il giallo.

Alla fine venne fuori che il motivo era una malattia della pianta, anche se di sicuro non interessava a nessuno! Fin qui, però, è tutto abbastanza normale: i fiori sono belli, alla gente piacciono. Cosa c’entra la fissazione? Be’, il punto non erano tanto i fiori, ma i bulbi. Anzi, non si trattava nemmeno tanto dei bulbi, ma dei soldi. Ci fu quella che viene chiamata la bolla economica.

Il valore delle cose spesso dipende da quanto le persone sono disposte a pagare per averle. Ecco perché i biglietti per i concerti o gli eventi sportivi che erano in vendita, per esempio, a 30 euro a volte sono venduti in modo scorretto da quelli che sono chiamati bagarini per centinaia di euro.

All’inizio della fissa per i tulipani, alcune persone si resero conto che potevano guadagnare molti soldi comprando i bulbi: aspettavano che il prezzo aumentasse e poi li rivendevano. La notizia si diffuse e presto tutti cercarono di guadagnare velocemente qualche bigliettone (o forse dovremmo dire fiorino!).

Nel giro di poco tempo gli olandesi cominciarono a dare i loro beni più preziosi, a volte perfino le case, come garanzia per farsi prestare soldi e comprare bulbi di tulipani nella speranza di diventare ricchi. Alcuni rarissimi bulbi in effetti valevano da soli quanto una casa nella zona più elegante di Amsterdam! Ma i prezzi non potevano continuare a salire all’infinito.

A febbraio del 1637 erano aumentati al punto che la maggior parte delle persone non poteva più permettersi nemmeno i bulbi più comuni, figuriamoci quelli rari. La fissa era passata. Così, da un giorno all’altro, la bolla esplose.

Alcuni persero quasi tutto quello che possedevano, dopo aver speso tutti i loro soldi in bulbi. Erano convinti che li avrebbero resi ricchi, ma i bulbi ormai non valevano quasi più nulla. Vicende simili sono successe altre volte nel corso della storia: nell’Inghilterra vittoriana, per esempio, a un certo punto tutti si misero a collezionare felci, anche se questa passione non assunse mai le dimensioni della fissa per i tulipani. Potreste paragonare la storia dei tulipani alla corsa all’oro negli Stati Uniti, anche se in questo caso non si trattava d’investire soldi in un prodotto o un’azienda, ma di impadronirsi di ricchezze che dovevano solo essere raccolte.