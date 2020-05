Le prime proteste contro le misure di contenimento ci sono state negli Stati Uniti a metà aprile. E da allora sono state organizzate in molti altri paesi. Ecco i paesi dove ci sono state le manifestazioni più significative.

Germania

Nonostante l’allentamento del lockdown annunciato pochi giorni prima dalla cancelliera Angela Merkel, il 9 maggio migliaia di persone hanno manifestato contro le misure d’isolamento in diverse città della Germania. Nelle ultime settimane c’erano già state diverse proteste di questo tipo, ma finora non avevano mai raccolto più di qualche decina di persone, in gran parte militanti di estrema destra e attivisti no-vax.

A Berlino ci sono stati scontri con la polizia, che aveva cercato di far rispettare la distanza minima tra i partecipanti, e decine di persone sono state arrestate. A Monaco invece le autorità hanno rinunciato a intervenire quando si sono trovate davanti tremila persone invece delle 80 previste. A Dortmund alcuni giornalisti sono stati aggrediti.

A Stoccarda invece l’iniziativa “apolitica” indetta dall’imprenditore Michael Ballweg si è svolta in maniera pacifica e ha attirato migliaia di persone. Tra gli oratori sul palco c’era anche l’ex giornalista Ken Jebsen, che accusa Bill Gates di aver manipolato l’Oms, i mezzi d’informazione e il governo. Un altro celebre propagatore di teorie del complotto sull’epidemia e sostenitore delle proteste è il cuoco vegano Attila Hildmann, secondo il quale il governo sta mettendo dei sedativi nell’acqua potabile per impedire ai tedeschi di ribellarsi.

“Non è un caso che nel momento in cui la società tedesca ritorna a una fragile normalità i paranoici cerchino di rubare la scena”, commenta la Tageszeitung. “Il consenso dell’isolamento si dissolve e scoppiano le dispute su quali settori sono autorizzati a riaprire per primi. Per qualche ristoratore che rischia la bancarotta e si sente discriminato, l’idea che sia tutto una bugia può sembrare attraente. Ma non bisogna sopravvalutare questo fenomeno: secondo un recente sondaggio solo il 10 per cento dei tedeschi dà un giudizio completamente negativo del modo in cui il governo ha gestito la crisi”.

Australia

Il 10 maggio a Melbourne, nello stato di Victoria, circa cento persone si sono radunate davanti al parlamento per protestare contro l’autoconfinamento, il distanziamento sociale e le app di tracciamento. “Dieci persone sono state arrestate, la maggior parte per aver violato le misure di sicurezza sanitarie, e tre saranno incriminate con l’accusa di aver aggredito dei poliziotti”, scrive il Guardian. Un agente è stato ricoverato in ospedale. Alla manifestazione hanno partecipato circa cento persone.

Una protesta simile ma ancora più piccola è stata organizzata a Sydney, dove il 9 maggio una donna di 36 anni – che portava un cartello con la scritta “se non conosci i tuoi diritti, allora non hai diritti. Magna Carta” – è stata arrestata e multata perché si è rifiutata di farsi identificare. Come negli Stati Uniti, dietro le proteste ci sarebbero alcuni gruppi di destra legati a teorie del complotto come QAnon e ai movimenti contro i vaccini.