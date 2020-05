Mondovisioni è una rassegna di documentari su attualità, diritti umani e informazione curata da CineAgenzia in collaborazione con Internazionale. I documentari sono presentati durante il festival di Internazionale a Ferrara e, di solito, sono proposti in un tour che durante l’anno tocca molte città del paese. A causa della crisi provocata dal nuovo coronavirus, che ha causato la chiusura dei cinema italiani e la sospensione delle proiezioni, quest’anno il tour si è dovuto interrompere in anticipo. Per la prima volta, quindi, i documentari di Mondovisioni si possono noleggiare online. I temi di questa edizione della rassegna spaziano dalla lotta alle fake news ai salvataggi nel Mediterraneo; dalla situazione delle donne single in Cina agli abusi sessuali sui minori nella Chiesa; dalle frontiere della genetica alle truffe online; dalle migrazioni verso l’Europa a un coinvolgente ritratto di Chelsea Manning.

Lo streaming dei documentari di Mondovisioni è ospitato sulla piattaforma Vimeo on demand. Il noleggio di un film costa 4 euro e dà diritto alla visione per 48 ore.

Bellingcat. Truth in a post-truth world di Hans Pool

Dal disastro del volo MH17 alle atrocità della guerra in Siria, un gruppo di citizen journalist sparsi in tutta Europa cerca di verificare le notizie più controverse e oscure dell’attualità internazionale. Sfruttando strumenti e dati online accessibili a tutti, il collettivo Bellingcat porta avanti le sue inchieste per contrastare la disinformazione e rinnovare il giornalismo. Per saperne di più.

Human nature di Adam Bolt

È la più grande rivoluzione scientifica del ventunesimo secolo: l’editing del genoma che permette la correzione di una sequenza di dna. Questa tecnologia, nota come Crispr, ha dato agli scienziati un controllo senza precedenti sugli elementi fondamentali della vita. In che modo cambierà il nostro rapporto con la natura? E cosa significherà per l’evoluzione umana? Per saperne di più.

Leftover women di Shosh Shlam e Hilla Medalia

“Avanzi”: così i cinesi chiamano le donne, spesso istruite e in carriera, che arrivate quasi a trent’anni non sono ancora sposate. Un ritratto della società cinese e di tre giovani determinate a vivere e ad amare alle loro condizioni. Per saperne di più.

Midnight traveler di Hassan Fazili

Quando i talebani lo minacciano di morte, il regista Hassan Fazili decide di fuggire dall’Afghanistan con la moglie e le due figlie. È l’inizio di un lungo e drammatico viaggio verso l’Europa, documentato in prima persona con un semplice cellulare. Per saperne di più.

Mission Lifeline di Markus Weinberg

Nel 2018 la Lifeline con 224 profughi a bordo è stata una delle prime navi a cercare a lungo un porto che le permettesse di attraccare. Per due anni il regista ha seguito Axel Steier e la ong Mission Lifeline tra la Germania e il Mediterraneo, dove l’impegno a salvare i migranti si trasforma in una lotta per riaffermare l’ideale europeo. Per saperne di più.

Prey di Matt Gallagher

Quando era ragazzo Rod MacLeod è stato abusato sessualmente per anni da un prete cattolico a Toronto, in Canada. Ora, a cinquant’anni di distanza, cerca giustizia in un’aula di tribunale, per fare luce sulle responsabilità e le complicità che hanno reso possibile questa e tante altre violenze. Per saperne di più.

Sakawa di Ben Asamoah

In Ghana arrivano i rifiuti elettronici provenienti da tutto il mondo. In queste discariche si nasconde un tesoro: i dati personali contenuti nel disco rigido dei computer. Grazie a questi dati, giovani del posto riescono a contattare gli ex proprietari sparsi tra Europa e America, e a estorcergli denaro simulando improbabili storie d’amore. Il mondo delle truffe sul web raccontato dai suoi protagonisti. Per saperne di più.

XY Chelsea di Tim Travers Hawkins

Dopo aver provocato la più grande fuga di segreti militari nella storia degli Stati Uniti, e aver passato sette anni in carcere, durante i quali ha deciso di cambiare sesso, Chelsea Manning viene rilasciata nel 2017. Il ritratto di una ribelle all’inizio della sua nuova vita in un mondo tutt’altro che accogliente. Per saperne di più.