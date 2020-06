Il 5 giugno i ministri dell’interno dei 27 paesi dell’Unione europea hanno deciso di prorogare almeno fino al 1 luglio il divieto di entrare nello spazio Schengen per i cittadini dei paesi esterni, salvo che per motivi essenziali. La misura, che non si applica ai cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Regno Unito, era stata adottata il 16 marzo per limitare la diffusione del nuovo coronavirus ed era stata prorogata fino al 15 giugno.

La commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson ha dichiarato che per questa data la maggior parte dei paesi dovrebbe revocare i controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen e la libera circolazione dovrebbe essere quasi del tutto ripristinata, anche se alcune restrizioni potrebbero restare in vigore fino a metà luglio.

Oltre alla Svezia, che non ha mai chiuso le sue frontiere, e all’Italia, che il 3 giugno è diventata il primo paese a permettere l’accesso a tutti i cittadini europei, finora tra i paesi dell’Unione solo Germania e Belgio hanno deciso di aprire a tutti i paesi Schengen a partire dal 15 giugno. La Francia ha annunciato che potrebbe fare lo stesso se la situazione non peggiorerà nei prossimi giorni. Altri paesi hanno deciso di riaprire solo ai paesi vicini o a quelli considerati meno a rischio.