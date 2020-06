I bambini contagiati dal Sars-cov-2 non sembrano trasmettere il virus ai loro compagni di classe e agli insegnanti. È la conclusione di una piccola indagine epidemiologica condotta in Francia. Il risultato della ricerca è importante perché fin dall’inizio della pandemia si è pensato che i bambini, anche se meno colpiti dal nuovo coronavirus, potessero essere dei vettori di contagio nelle scuole e di conseguenza nelle loro famiglie, e questo ha portato la maggior parte dei governi del mondo a fermare l’attività scolastica per precauzione.

L’indagine condotta dall’istituto Pasteur di Parigi ha coinvolto 1.340 persone a Crépy-en-Valois, una cittadina a nordest della capitale francese, dove tra febbraio e marzo c’è stato un focolaio di covid-19.

Tra le persone oggetto dello studio c’erano 510 alunni di sei diverse scuole elementari. L’8,8 per cento dei bambini è stato contagiato, ma tra gli alunni infettati prima della chiusura delle scuole per le vacanze di febbraio nessuno ha portato a contagi secondari.

Ecco, più nel dettaglio, cosa è emerso dall’indagine: