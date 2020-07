La vittima più giovane aveva due anni. È stata uccisa il 29 marzo insieme alla sorella di quattro e alla madre, Kelly Fitzgibbons, 40 anni, a Woodmancote, nel sud del Regno Unito. La vittima più anziana ne aveva 82, si chiamava Elizabeth Dobbin ed è stata trovata morta il 30 marzo nella casa che condivideva con il nipote a Larne, in Irlanda del Nord. Sono 26 in tutto le donne, le ragazze e le bambine uccise dai compagni o dai parenti maschi durante il lockdown nel Regno Unito. Il dato è stato denunciato dal gruppo di ricerca Counting dead women project ed è stato confermato dal New York Times in un’inchiesta condotta attraverso interviste e consultando i registri della polizia e dei tribunali e la stampa locale.

Durante il primo mese di lockdown, ha scoperto il New York Times, sedici donne sono state uccise in “sospetti omicidi domestici”, più del triplo rispetto allo stesso periodo del 2019. Ma il governo britannico “fatica ancora a rispondere adeguatamente più di quattro mesi dopo” e “non ha mai dato priorità alla pianificazione contro l’abuso domestico nel lockdown”. Per le vittime intrappolate con i loro aguzzini, “le conseguenze sono state catastrofiche”. Le chiamate ai numeri di emergenza si sono moltiplicate, le organizzazioni benefiche sono ritrovate cariche di lavoro e nelle case di accoglienza non ci sono posti per soddisfare tutte le richieste. All’inizio del lockdown il governo aveva promesso 37 milioni di sterline, pari a 41 milioni di euro, come fondo di emergenza per le organizzazioni che si occupano delle vittime di violenza domestica, ma per ora è stato versato solo un milione.

“Secondo gli esperti, l’abuso domestico di solito è una continua e deliberata campagna di violenza psicologica e fisica volta a soddisfare il desiderio di controllo dell’autore”, si legge sul New York Times. Trovandosi in una condizione di improvviso aumento dello stress, la persona che commette l’abuso spesso compensa intensificando gli attacchi allo scopo di riacquistare un senso di potere e di dominio. “Per molte donne sopravvissute agli abusi, il lockdown ha significato vivere nel terrore”, scrive ancora il quotidiano prima di ricostruire, attraverso le testimonianze delle vittime e degli operatori del settore, le esperienze di alcune di loro e le carenze del sistema britannico negli ultimi mesi.

