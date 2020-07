Con meno di 3.240 casi e 58 morti, la Thailandia sembra essere stata poco colpita dal virus. Molti, tra cui il New York Times, s’interrogano sulle ragioni di questo successo. Anche altri paesi della regione del fiume Mekong sono stati relativamente risparmiati dalla pandemia. In Vietnam, per esempio, non ci sono stati decessi, mentre la Birmania ha registrato appena 336 contagi, la Cambogia 166 e il Laos 19. Secondo Taweesin Visanuyothin, portavoce del ministero della salute di Bangkok per le questioni legate al covid-19, il successo non dipende dal sistema immunitario dei tailandesi, ma dalla loro cultura e dalle loro abitudini. “I tailandesi si salutano senza contatti fisici”, ha spiegato. Anche se il primo caso di covid-19 fuori dalla Cina è stato confermato proprio in Thailandia – si trattava di un turista di Wuhan – i contagi sono stati legati soprattutto all’arrivo di persone infette da Giappone, Europa e Stati Uniti. Ma grazie alle misure di contenimento imposte a marzo e all’adozione precoce delle mascherine, la diffusione del virus è stata tenuta sotto controllo.

Wiput Phoolcharoen, esperto di salute pubblica dell’università Chulalongkorn di Bangkok, ha osservato che più del 90 per cento delle persone risultate positive al nuovo coronavirus in un focolaio a Pattani, nel sud della Thailandia, erano asintomatiche. Così ha concentrato le sue ricerche sul sistema immunitario dei suoi concittadini, arrivando alla conclusione che i tailandesi, così come altre popolazioni del sudest asiatico, sono più esposte al virus dengue, che si trasmette con le punture di zanzara, e per questo il loro sistema immunitario potrebbe reagire meglio al covid-19.