Gli Stati Uniti hanno deciso di investire 1,95 miliardi di dollari in un contratto con la casa farmaceutica Pfizer e con l’azienda tedesca BioNTech per la fornitura di cento milioni di dosi del vaccino su cui stanno lavorando, dosi che le aziende dovranno consegnare entro dicembre. Secondo l’accordo, il governo statunitense comprerà la prima partita di farmaci al costo di circa 20 dollari a dose, e avrà il diritto di acquistare altre 500 milioni di dosi. Gli statunitensi, scrive il New York Times, riceveranno il vaccino gratuitamente. Ma non si sa ancora se il farmaco è efficace e sicuro, e se otterrà l’autorizzazione alla vendita della Food and drug administration (Fda). Senza approvazione, il governo non pagherà l’intera cifra.

Per accelerare la ricerca e le fasi di sviluppo del vaccino, gli Stati Uniti hanno investito in varie iniziative, ma la scommessa sulla Pfizer è la più grande fatta finora dal presidente Donald Trump. Anche in Europa la corsa al vaccino ha coinvolto governi e istituzioni. Per esempio, la Germania ha acquisito una quota del 23 per cento nell’azienda biotecnologica CureVac, impegnata nella ricerca sul nuovo coronavirus, mentre all’inizio di maggio l’Unione europea era riuscita a raccogliere promesse di contributi per otto miliardi di dollari da destinare a questi studi. Per il vaccino la Cina si è affidata all’Accademia militare di scienze mediche e un’azienda, la Sinopharm, che ha cominciato la fase finale dei test a inizio giugno, negli Emirati Arabi Uniti.

Intanto negli Stati Uniti la pandemia non si ferma. La California ha superato lo stato di New York per numero di casi di covid-19: secondo il database del New York Times, la California conta 422mila casi, contro i 413mila di New York, dove la diffusione del virus ha cominciato a rallentare. Il 22 luglio la California ha annunciato più di 12.100 contagi, un record. New York è, però, lo stato con il bilancio delle vittime più pesante: 32.558. Sempre il 22 luglio in tutti gli Stati Uniti sono stati registrati nuovamente più di mille morti da covid-19 in un solo giorno, per un totale di 135.438 decessi. I casi confermati sono quasi quattro milioni e si contano in media 66mila nuovi casi al giorno, più del doppio rispetto a un mese fa. Secondo il Covid tracking project, ieri erano 59.628 gli statunitensi ricoverati in ospedale per il covid-19.