La pandemia di nuovo coronavirus ha raggiunto il 30 luglio una nuova tappa, superando 17 milioni di contagi, più della metà delle quali in tre paesi. Secondo un calcolo realizzato dall’Afp, sono infatti almeno 17.022.877 i casi e 666.586 i decessi dichiarati in 197 paesi, tra cui gli Stati Uniti, il paese più colpito (150.713), il Brasile (90.134) e l’India (34.968). La progressione del virus inoltre continua ad accelerare: in quattro giorni ci sono stati un milione di nuovi casi e nel mese di luglio sono più di 6,5 milioni.