Continua, anche se a rilento, lo scrutinio dei voti negli stati dove si deciderà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Joe Biden, il candidato del Partito democratico, ha progressivamente rimontato lo svantaggio sul presidente uscente Donald Trump ed è più vicino alla vittoria finale. Al momento Biden è in vantaggio in tre dei cinque stati in bilico (Georgia, Nevada e Arizona) e ha buone possibilità di sorpassare Trump in Pennsylvania. Per arrivare a 270 grandi elettori e vincere gli basta conquistare due dei primi tre stati o anche solo la Pennsylvania.

La situazione nel dettaglio degli stati non ancora assegnati (in grigio nella mappa) è:

Alaska Lo scrutinio è ancora molto indietro, ma vincerà sicuramente Donald Trump. Tre grandi elettori.

Nevada Biden è in vantaggio di meno di un punto percentuale e lo scrutinio è stato completato per l’89 per cento. Secondo il segretario di stato del Nevada devono essere ancora conteggiati circa 190mila voti. Il 90 per cento dovrebbe arrivare dalla contea di Clark, che in queste elezioni ha votato per Biden. I prossimi dati dovrebbero arrivare intorno alle nove di stasera, ora italiana. Sei grandi elettori.

Arizona Il vantaggio di Biden si è ridotto a 1,5 punti. Devono ancora essere registrati 200mila voti postali, che per ora stanno favorendo il candidato democratico. Il prossimo aggiornamento importante dovrebbe arrivare stasera intorno alle otto, ora italiana. Undici grandi elettori.

Georgia Nella più importante svolta delle ultime ore, Biden è passato in vantaggio di poche centinaia di voti. I risultati definitivi dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Sedici grandi elettori.

Pennsylvania Manca ancora il 5 per cento dei voti da scrutinare. Biden continua a colmare il divario e buona parte dei voti da conteggiare arrivano dalla regione di Filadelfia, che si è schierata con il candidato democratico. Lo spoglio dovrebbe finire entro il 6 novembre, quindi forse ci saranno i risultati definitivi quando in Italia sarà notte. Venti grandi elettori.

North Carolina Trump è in vantaggio di 1,4 punti e manca il 5 per cento delle schede da scrutinare. Non ci sono aggiornamenti dal 5 novembre. Saranno accettati i voti che arriveranno per posta fino al 12 novembre, se sono stati spediti entro il giorno delle elezioni. Quindici grandi elettori.