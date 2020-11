Biden finora ha ricevuto circa 75 milioni di voti a livello nazionale, una cifra che lo rende il candidato più votato nella storia delle presidenziali statunitensi. Donald Trump è fermo a circa 71 milioni. Lo scrutinio continua in molti stati.

Dopo giorni di conteggi e polemiche la Pennsylvania e il Nevada sono stati assegnati al candidato democratico Joe Biden, che con i 26 grandi elettori dei due stati arriva a 279, nove più del necessario per essere eletto presidente.

“Biden batte Trump. Harris è la prima donna vicepresidente”, titola il New York Times . Kamala Harris è la prima donna nera e la prima di origine asiatica che ricoprirà quel ruolo. In molti lo stanno definendo un passaggio storico .

Intanto, mentre si aspettano i risultati definitivi di Arizona, Georgia e North Carolina, Trump è fermo a 214 grandi elettori. È il quarto presidente nella storia degli Stati Uniti a non essere rieletto dopo il primo mandato. L’ultimo in ordine di tempo era stato George H. W. Bush, nel 1992. “La democrazia americana è sopravvissuta a Trump”, scrive il direttore del New Yorker David Remnick.