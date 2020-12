Con l’avvicinarsi dell’atto di accusa formale, la procura della repubblica egiziana aveva annunciato il 30 novembre, in un comunicato rilasciato in contemporanea con la procura italiana, che le indagini sull’incidente sarebbero state “temporaneamente” chiuse.

Sempre secondo questa fonte governativa, per l’Egitto nessuno degli ufficiali dei servizi di sicurezza egiziani potrà mai essere indagato o condannato in questo caso.

La fonte ha anche spiegato che l’accordo tra il Cairo e Roma funziona così: “L’Italia farà ciò che vuole, l’Egitto farà ciò che vuole, e intanto i due paesi rimarranno amici”.

Secondo la stessa fonte, inoltre, l’Italia non può fare a meno degli accordi economici con l’Egitto – in particolare la vendita di armi attualmente in discussione: “Si tratta di guadagni davvero enormi”. Ciò è anche stato confermato dalla stampa italiana che ha scritto negli ultimi giorni che il governo italiano aveva approvato nuove garanzie finanziarie per l’Egitto, in previsione di un nuovo contratto per una fornitura di armamenti.

(Traduzione di Catherine Cornet)