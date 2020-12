Stati Uniti

Il 17 dicembre il presidente eletto Joe Biden ha annunciato la composizione della squadra che si occuperà della “minaccia esistenziale posta dalla crisi climatica”. La nativa americana Deb Haaland sarà segretaria all’interno, il dipartimento che sovrintende ai territori federali e alle risorse naturali. Biden ha poi nominato l’ex governatrice del Michigan Jennifer Granholm segretaria all’energia e l’afroamericano Michael Regan alla guida dell’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (Epa).

Nigeria

Il governatore dello stato di Katsina, Aminu Bello Masari, ha annunciato il 17 dicembre la liberazione di 344 studenti rapiti la settimana scorsa da un gruppo di banditi, con successiva rivendicazione del gruppo jihadista Boko haram. Gli ostaggi erano stati divisi in vari gruppi e non è chiaro se alcuni siano ancora in mano ai loro rapitori.

Sudan-Etiopia

Il 17 dicembre il capo dell’esercito sudanese Abdel Fattah al Burhan ha effettuato una visita nell’est del paese, al confine con l’Etiopia, dove due giorni prima quattro soldati erano rimasti uccisi in un’imboscata tesa da soldati e miliziani etiopi. Nelle scorse settimane 50mila abitanti della regione dissidente del Tigrai, nel nord dell’Etiopia, si sono rifugiati in Sudan in seguito a un’offensiva dell’esercito di Addis Abeba.

Francia-Africa

L’assemblea nazionale francese ha approvato il 17 dicembre la restituzione di alcuni manufatti sottratti al Benin e al Senegal in epoca coloniale. Al Benin saranno restituiti 26 reperti del cosiddetto tesoro di Behanzin, che comprende anche tre statue, mentre il Senegal riavrà una sciabola appartenente a uno sceicco dell’ottocento.

Francia

Il 17 dicembre la corte d’assise speciale di Parigi ha condannato all’ergastolo il marocchino Ayoub el Khazzani, 31 anni, che nell’agosto del 2015 aveva cercato di compiere una strage sul treno Thalys tra Amsterdam e Parigi. L’attentato, organizzato dal gruppo Stato islamico, era fallito grazie all’intervento di alcuni passeggeri, tra cui il soldato statunitense Spencer Stone.

Spagna

Il 17 dicembre il congresso dei deputati ha approvato, con 198 voti a favore e 138 contrari, un progetto di legge che riconosce il diritto all’eutanasia per chi è sottoposto a terribili sofferenze a causa di gravi malattie. I pazienti dovranno effettuare una duplice richiesta a distanza di 15 giorni, che dovrà poi essere accolta da due medici e sottoposta all’esame di una commissione. Il progetto di legge passerà ora al senato.

Russia

Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) ha stabilito il 17 dicembre che per due anni la Russia non potrà usare il proprio nome, la propria bandiera e il proprio inno nelle grandi competizioni internazionali, tra cui le Olimpiadi di Tokyo e le Olimpiadi invernali di Pechino, a causa delle violazioni delle regole antidoping. Gli atleti, le atlete e le squadre potranno partecipare se non saranno implicate in casi di doping.