Il ministro della salute Roberto Speranza, sulla base degli ultimi dati sull’epidemia di covid-19, ha firmato l’8 gennaio un’ordinanza che stabilisce che dall’11 gennaio cinque regioni saranno in zona arancione (regolata dal dpcm del 3 dicembre 2020): si tratta di Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Il resto d’Italia sarà nella zona gialla “rinforzata” regolata dal decreto legge del 5 gennaio 2020. Le norme saranno valide fino al 15 gennaio.

Il 9 e 10 gennaio 2021 tutta Italia è in zona arancione.

L’8 gennaio in Italia i tamponi positivi al coronavirus sono stati 17.533 su 140.267 effettuati. I decessi sono stati 620. Il giorno precedente c’erano stati 18.020 nuovi casi su 121.275 tamponi, 414 i morti. Il tasso di positività è del 12,5 per cento. In totale dall’inizio dell’epidemia i casi sono 2.237.890, le vittime 77.911. Attualmente sono positive 570.389 persone.