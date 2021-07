La battaglia per il futuro di Eswatini, l’ex Swaziland, prosegue. Finora almeno quaranta persone sono morte e altre mille sono state gravemente ferite negli scontri tra manifestanti e polizia, secondo i dati raccolti da una coalizione di cinque partiti d’opposizione, di cui fa parte anche il Movimento popolare democratico unito. Altre cinquecento persone sono state arrestate.

Due giornalisti di questo giornale, Magnificent Mndebele e Cebelihle Mbuyisa, sono stati inviati sul posto per raccontare la rivolta e la successiva repressione. Per giorni sono stati pedinati, intercettati, minacciati con armi da fuoco e costretti a cancellare foto e video dai loro dispositivi digitali. Il 4 luglio sono stati fermati da un gruppo di soldati sull’autostrada vicino alla città di Matsapha e portati in un commissariato a Sigodvweni, dove sono stati interrogati, picchiati e torturati. New Frame è riuscito a trovare un avvocato locale attraverso uno studio legale di Johannesburg. Mndebele e Mbuyisa sono stati rintracciati e rilasciati poco dopo le tre del pomeriggio. I due giornalisti sono stati portati in ospedale per essere curati, e per accertare i maltrattamenti subiti. A quel punto dirigersi direttamente al confine non era sicuro. Un comune cittadino, impiegato come addetto alle pulizie, ha offerto ai due giornalisti un posto dove passare la notte, un tè caldo e la possibilità di fare una telefonata. Mndebele e Mbuyisa sono tornati in Sudafrica nel primo pomeriggio del giorno dopo.

Con coraggio e integrità, Mndebele e Mbuyisa hanno raccolto testimonianze importanti sulla violenta repressione della rivolta contro la dittatura. Il giro di vite di queste ultime settimane in Eswatini non è un fenomeno recente. I giornalisti, i sindacalisti e altri attivisti hanno subìto una repressione prolungata durante il regno di Mswati III, il monarca che gode del potere assoluto, asceso al trono nel 1986. Non è stato lui a creare la dittatura nel paese. Nel 1973 suo padre, re Sobhuza II, aveva già messo fuorilegge i partiti politici.