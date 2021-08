Barbara Gomes ha quasi concluso il suo dottorato in biomedicina all’università federale di Rio de Janeiro (Ufrj), una delle migliori del Brasile. I posti di lavoro scarseggiano e il meglio che sia riuscita a trovare è un impiego da supplente all’università, pagato circa quattromila real (760 dollari) al mese. Per i suoi esperimenti su una proteina collegata alla malattia della mucca pazza, tuttavia, ha bisogno di reagenti che l’università non può sempre permettersi e che costano più del suo salario. Di conseguenza Gomes, come molti altri suoi colleghi, vuole andarsene dal Brasile. Il suo progetto di trasferirsi in Francia è stato mandato all’aria dalla pandemia. Ma quando avrà concluso il suo dottorato se ne andrà: “Se voglio lavorare in ambito scientifico, devo lasciare il paese”.

L’emigrazione dal Brasile verso i paesi dell’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) è in crescita da anni, ma è esploso nel 2017, con un aumento del 24 per cento rispetto all’anno prima. Circa il 30 per cento di tutti i brasiliani che vivono in paesi dell’Ocse ha un diploma universitario. Negli ultimi due anni le richieste di un visto permanente presentate da lavoratori qualificati brasiliani per entrare negli Stati Uniti, la principale destinazione per coloro che lasciano il Brasile, sono cresciute del 30 per cento, toccando i livelli più alti almeno degli ultimi dieci anni.

L’esodo è perlopiù il risultato dell’instabilità economica successiva alla recessione del periodo 2014- 2016. Ma è stato aggravato dal presidente populista Jair Bolsonaro, che considera gli accademici dei nemici. Il suo guru, Olavo de Carvalho, ha dichiarato che le università brasiliane sono un covo di droga, orge e propaganda comunista. Il bilancio dell’agenzia federale che finanzia la scienza è stato quasi dimezzato dal 2000, mentre il governo investe molto denaro perché i componenti delle forze armate, spesso sostenitori di Bolsonaro, vadano a studiare all’estero.