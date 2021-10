Nelle ultime settimane la questione del salario minimo è tornata al centro del dibattito politico, dopo il rilancio della proposta da parte del leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, e del segretario del Partito democratico, Enrico Letta.

Secondo la definizione dell’Organizzazione internazionale del lavoro il salario minimo è l’ammontare di retribuzione minima che per legge un lavoratore riceve per il lavoro prestato in un determinato arco di tempo, e che non può essere in alcun modo ridotto da accordi collettivi o da contratti privati. Si tratta quindi di una soglia limite di retribuzione sotto la quale il datore di lavoro non può scendere.

Lo scorso 24 settembre, durante un’iniziativa organizzata dalla Cgil a Bologna, il segretario Maurizio Landini ha elogiato il salario minimo, come strumento per evitare un ritorno “al periodo pre pandemia”. Anche il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, si è detto favorevole dicendo che una quota di retribuzione minima di nove euro lordi potrebbe essere determinante “soprattutto per donne e giovani”.

Fratelli d’Italia e Forza Italia si sono opposti alla proposta, così come il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, secondo il quale con l’introduzione del salario minimo c’è il rischio della fuga delle aziende dalla contrattazione collettiva.

Come emerge da una recente analisi realizzata per la camera dei deputati, nei paesi Ue che l’hanno introdotto il salario minimo si è di fatto aggiunto e non sostituito ai contratti collettivi stipulati tra i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro.