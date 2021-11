Il giornale dal vivo. Venerdì 17 dicembre e in replica sabato 18 dicembre alle 21.00 , Auditorium della Nuvola, Eur, Roma

Dal poliamore ai migranti in Bielorussia, all’oroscopo di Brezsny, giornalisti, scrittrici, fotografi e artisti, italiani e stranieri portano in scena un numero di Internazionale con parole, foto, video e musica.

Accompagnano le storie un coro, dei musicisti e una messinscena teatrale a cura del regista Fabio Cherstich. Un nuovo format per immergersi nell’informazione ed entrare tra le pagine di Internazionale.

Ospiti delle serate la scrittrice ruandese Yolande Mukagasana, il fotografo Paolo Woods, la giornalista di Internazionale Annalisa Camilli, lo scrittore e attore Claudio Morici, la giornalista e scrittrice peruviana Gabriela Wiener, la giornalista francese Adeline Raynal, l’ex campione di sci Fulvio Valbusa e il giornalista Stefano Liberti.

Nei pomeriggi delle due giornate sarà possibile assistere gratuitamente e senza prenotazione negli altri spazi della Nuvola a una lectio magistralis del premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, a incontri con i redattori di Internazionale, a

presentazioni di libri in collaborazione con Più libri più liberi, audiodocumentari e documentari internazionali. E per i bambini ci sarà una tombolata a cura di Internazionale Kids.

Il programma completo sarà online dal 7 dicembre.

Info e biglietti su Ticketone.