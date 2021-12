Il lockdown come prima risposta Uno studio condotto da alcuni ricercatori di Barcellona ha rivelato che la maggior parte dei paesi ha applicato il lockdown nelle carceri all’inizio della pandemia. Le visite sono state immediatamente interrotte o severamente limitate quasi ovunque. In molte carceri, anche lo sport, le attività ricreative e lavorative sono state sospese così come i congedi penitenziari. “Perfino le nostre lettere erano in quarantena”, ricorda Casaba Vass, detenuto in Ungheria. Paesi come la Germania, il Belgio e l’Ungheria sottoponevano alla quarantena i nuovi arrivati e i detenuti che presentavano sintomi.

Nei penitenziari, la diffusione della pandemia non colpisce solo i detenuti e il personale, ma anche la comunità circostante. “Non è un ambiente del tutto isolato”, spiega Da Costa. “Le persone entrano ed escono da qui ogni giorno. Non solo il personale, ma anche i fornitori, gli avvocati e i detenuti stessi. Di conseguenza, se non si proteggono le carceri, non si protegge la comunità”.

Da Costa afferma che il rischio nelle carceri è simile a quello corso dalle persone che vivono in strutture residenziali, come le case di cura e i centri di accoglienza. I numerosi detenuti affetti da hiv, tabagisti, o consumatori di altre droghe hanno un alto rischio di contrarre il covid-19. Secondo l’Oms, l’emarginazione, la povertà e il difficile accesso alle cure sanitarie sono problemi che spesso colpiscono queste persone ben prima dell’incarcerazione; le condizioni trovate in carcere non fanno altro che peggiorare la situazione. “Consideriamo addirittura già anziani i detenuti di 50 anni, una cosa che non succederebbe al di fuori del carcere”, dice da Costa.

L’European data journalism network (Edjnet), attraverso la collaborazione di undici redazioni giornalistiche coordinate dalla Deutsche Welle, ha raccolto dati in 32 paesi che rivelano quanti casi e quanti decessi sono stati riportati nelle carceri, come sono stati gestiti i piani vaccinali, e quali misure sono state prese per frenare la diffusione del virus.

Durante la pandemia, ci siamo abituati a essere meticolosamente aggiornati sul covid-19 e abbiamo sorvegliato gli ambienti in cui c’è un più alto rischio di sviluppo di focolai, come per esempio le case di cura. Al contrario, invece, sono pochi i dati pubblici sulla diffusione del virus nei penitenziari.

“Ho avuto il covid lo scorso dicembre. Circa metà dei detenuti era malata allo stesso momento”, dice Stathopoulos. “Siamo stati spostati in un’ala del carcere con altre 60 persone, in uno spazio di circa 110 m2. Non sapevamo quanto si sarebbe aggravato il nostro stato di salute”.

Vangelis Stathopoulos, detenuto nella prigione greca di Larissa, fa parte di più di mezzo milione di persone incarcerate in Europa durante la pandemia di covid-19. Come tante altre carceri, quello di Larissa è un terreno fertile per la diffusione del virus: sovraffollato e con spazi ristretti e insalubri.

I dati raccolti per questa indagine mostrano che, a prima vista, queste misure sembrano aver contribuito a evitare il peggio. Le carceri, tutto sommato, non sono diventate focolai di covid; secondo i dati disponibili, in molti paesi il tasso di positività nelle carceri si avvicina a quello della popolazione generale.

Quando la percentuale dei contagi era alta nella popolazione generale, infatti, tendeva ad aumentare anche nelle carceri. Questo si è verificato, per esempio, in paesi come la Slovenia, l’Estonia e il Belgio, dove più di una persona su dieci è risultata positiva al tampone. In paesi come la Croazia e la Grecia, la percentuale di detenuti positivi è molto più alta rispetto alla popolazione generale. Tuttavia, secondo i dati più recenti, in molti paesi i casi segnalati nelle carceri sono rimasti sotto la percentuale della popolazione generale (anche in Ungheria e in Francia, dove le prigioni sono notoriamente sovraffollate).

Anche nei paesi con tassi di contagio più bassi, i penitenziari possono diventare grandi focolai. Di recente, nel carcere francese di Béziers che attualmente confina 638 persone in uno spazio costruito per 389, più di 50 persone sono risultate positive al tampone.

Numeri e sacrifici

Non sempre i numeri ufficiali raccontano tutta la storia. La maggior parte delle amministrazioni penitenziarie non raccoglie i dati sistematicamente, dice Adriano Martufi, ricercatore all’Università di Leiden sulle condizioni delle carceri in Europa. “A mio avviso c’è un problema di stime al ribasso”, afferma Martufi. Il carcere greco di Larissa, per esempio, ha segnalato solo 200 casi ufficiali fino al luglio 2021. Stathopoulos afferma di averne contati molti di più. “Solo tra il dicembre 2020 e oggi, penso di aver contato almeno 500 casi”, dice.

Questa stima al ribasso potrebbe non essere intenzionale ma rappresentare, invece, un problema di organizzazione. “I servizi sanitari nelle carceri sono a corto di personale e di materiale”, dice Martufi. “Non sono nemmeno sicuro che abbiano le capacità tecniche necessarie per raccogliere e gestire tali dati”.

Anche prendendo per buoni i numeri dei contagi, bisogna ricordare che le stesse restrizioni imposte per frenare la diffusione del coronavirus hanno ricadute importanti. “La tragedia che temevamo non si è verificata, ma ci sono stati enormi sacrifici per la popolazione carceraria: niente attività, insegnamento, o quel poco lavoro che c’è in prigione, e non solo”, dice Dominique Simonnot, la garante per i diritti delle persone private della libertà in Francia. “Al livello sociale, il prezzo è esorbitante”.

Negli ultimi 18 mesi, molte prigioni sono state isolate più del solito. In un carcere di Malta, già condannato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura nel 2013 per le condizioni degradanti, i nuovi detenuti sono stati chiusi in una cella per 23 ore al giorno per due settimane, con un materasso appoggiato per terra e un bagno alla turca.

Le regole di Nelson Mandela adottate dall’Onu e le Regole minime per il trattamento dei detenuti affermano che l’isolamento dev’essere usato come ultima risorsa, per il più breve tempo possibile e mai per più di 15 giorni. Tuttavia, durante la pandemia l’isolamento dei detenuti è diventato una misura standard in molti paesi. In Irlanda, i detenuti dai 70 anni in su o affetti da malattie croniche sono stati automaticamente messi in isolamento tra aprile e giugno 2020 e in molti hanno riferito di aver sofferto di depressione e istinti suicidi. In alcune strutture in Germania, i detenuti in attesa di giudizio sono stati isolati per 14 giorni dopo ogni udienza.

In Francia, era obbligatoria una quarantena di due settimane dopo ogni congedo, visita familiare o trattamento medico eseguito in ambulatorio, dice Dominique Simonnoti. “Di conseguenza, alcuni rifiutano questi spostamenti, con tutti i rischi che questo comporta per la loro salute”. Anche le persone non in quarantena erano spesso isolate nelle loro celle per gran parte della giornata.

Il divieto delle visite è stata una restrizione particolarmente difficile per i detenuti. “Le visite sono estremamente importanti”, dice Catherine Heard, direttrice del World prison research programme. “È difficile spiegare quanta differenza faccia per i detenuti avere la possibilità di rimanere in contatto con le loro famiglie”. Secondo la Corte europea dei diritti umani, i detenuti hanno il diritto di avere una vita familiare. Nell’ottobre 2020, nel carcere di Rec, in Albania, i detenuti hanno fatto uno sciopero della fame per protestare contro le sospensioni delle visite da quando è cominciata la pandemia. Dal marzo 2020 hanno potuto contattare le loro famiglie solo per telefono.

In Ungheria, dice Vass, “prima della pandemia avevamo due ore e mezza di contatto fisico due volte al mese: il divieto ha causato problemi molto seri alla nostra salute mentale”. Il carcere ha poi messo a disposizione le videochiamate per permettere almeno le visite virtuali. “Questo ha reso la situazione più sostenibile”, dice.

La maggior parte dei paesi ha introdotto la possibilità di visite virtuali, anche se le connessioni internet non sono all’altezza e le restrizioni imposte ai detenuti pongono ancora problemi. “In molti penitenziari europei c’è stato un grande passo avanti per sviluppare sistemi di videoconferenza”, dice Martufi. “Prima della pandemia tutto questo era assolutamente impensabile in molti paesi Ue. C’è stato uno sviluppo positivo”.

Martufi dice che il rischio di queste disposizioni è che le carceri potrebbero tentare di sostituire a lungo termine le visite in presenza con le videochiamate. “Secondo alcune segnalazioni che abbiamo ricevuto, alcune amministrazioni penitenziarie avrebbero detto: ‘Adesso che hai Skype, puoi vivere con quello, non hai più bisogno del permesso di incontrare la tua famiglia o i tuoi avvocati’”, dice Martufi. “Non sappiamo ancora quanto sia sistematico questo cambiamento, ma temiamo che le cose non cambieranno nemmeno quando la pandemia sarà finita”.

A parte le videochiamate, Catherine Heard non vede molti sforzi fatti per mitigare gli effetti delle restrizioni. “Non mi viene in mente nulla di veramente significativo che sia stato fatto”, dice. “Si è persa una grande opportunità, come per esempio fornire materiale di lettura, informazioni registrate o l’accesso a lezioni online. C’erano tante cose che potevano essere fatte, che dovevano essere fatte, ma non è stato così”. I Paesi Bassi sono stati uno dei paesi in grado di riavviare le attività nelle carceri in tempi relativamente brevi attraverso schemi a rotazione o gruppi più piccoli e fissi, dice Heard. Ma la maggior parte dei paesi non ha messo in atto tali misure.

I problemi strutturali hanno aggravato la situazione

Come in tanti altri settori della società, la situazione nelle carceri è stata aggravata da problemi strutturali già presenti molto prima della pandemia.”Nei penitenziari maggiormente sovraffollati, dove le misure di distanziamento sociale sono impossibili da attuare, sono state adottate restrizioni più severe e prolungate”, dice Heard. La mancanza di spazio rende impossibile applicare il distanziamento fisico, e le misure alternative sono ostacolate dalla mancanza di personale. “Se non c’è personale per spostare le persone, non si può fare altro che tenerle chiuse nelle loro celle per la maggior parte del giorno e della notte”, spiega.

Ricercatori, ong e detenuti sottolineano che il sovraffollamento è la chiave del problema. Un terzo dei paesi europei ha infatti una popolazione carceraria superiore a quanta ne può detenere il sistema penitenziario.