Canada

Il 14 febbraio il primo ministro Justin Trudeau ha annunciato l’attivazione della legge sulle misure d’emergenza per mettere fine ai blocchi illegali attuati nella capitale Ottawa e nel resto della provincia dell’Ontario dai manifestanti che protestano contro le restrizioni anticovid. Per un periodo limitato di tempo la polizia avrà poteri speciali e potrà, per esempio, vietare i raduni pubblici e limitare gli spostamenti. Sarà anche possibile bloccare i conti correnti bancari dei manifestanti.

Stati Uniti

Alcuni documenti giudiziari resi pubblici il 14 febbraio indicano che l’azienda di contabilità Mazars ha interrotto i rapporti con la Trump organization, la holding dell’ex presidente Donald Trump, affermando che le dichiarazioni finanziarie presentate negli ultimi dieci anni non sono affidabili. La Trump organization è attualmente sotto inchiesta per frode fiscale.

Honduras-Stati Uniti

Il 14 febbraio fonti statunitensi e honduregne hanno confermato che gli Stati Uniti hanno chiesto l’estradizione dell’ex presidente dell’Honduras Juan Orlando Hernández, accusato di complicità nel traffico internazionale di droga. Due uomini considerati vicini a Hernández, suo fratello Tony e Geovanny Fuentes Ramírez, sono già stati condannati all’ergastolo negli Stati Uniti. Il secondo mandato di Hernández alla guida del paese si è concluso pochi giorni fa.

Messico

Il 12 febbraio la procura dello stato di Chihuahua, nel nord del paese, ha affermato che nove persone sono morte a Ciudad Juárez in due attacchi lanciati durante la veglia funebre e il funerale di un uomo che era stato assassinato il 9 febbraio in prigione. Le violenze sarebbero legate a un conflitto tra bande di narcotrafficanti.

Russia

Un nuovo processo contro Aleksej Navalnyj, il principale oppositore del Cremlino, è cominciato il 15 febbraio davanti al tribunale di Pokrov, cento chilometri a est di Mosca. Navalnyj, che sta scontando una pena a due anni e mezzo di prigione per frode, rischia altri dieci anni per “l’appropriazione indebita di 4,7 milioni di dollari di fondi versati alle sue organizzazioni”.

Turkmenistan

Il 14 febbraio Serdar Berdymukhamedov, figlio del presidente Gurbanguly Berdymukhamedov, è stato designato per succedergli nelle elezioni presidenziali del 12 marzo. La candidatura è stata approvata durante il congresso del Partito democratico del Turkmenistan che si è svolto nella capitale Aşgabat. Il Turkmenistan è considerato uno dei paesi meno democratici del mondo.

Senegal-Gambia

Il 14 febbraio i ribelli del Movimento delle forze democratiche della Casamance (Mfdc), che si battono dal 1982 per l’indipendenza della regione della Casamance, nel sudovest del Senegal, hanno liberato sette soldati senegalesi rapiti il 24 gennaio in Gambia. Nello scontro del 24 gennaio erano rimasti uccisi quattro soldati senegalesi.