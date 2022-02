Afghanistan-Stati Uniti

Il 15 febbraio migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni in varie città dell’Afghanistan per protestare contro la decisione del presidente statunitense Joe Biden di confiscare sette miliardi di dollari di riserve della banca centrale afgana depositati negli Stati Uniti. Biden ha affermato che metà della somma andrà ai familiari delle vittime degli attentati dell’11 settembre 2001 e l’altra metà sarà usata per gli aiuti umanitari in Afghanistan.

Francia-Algeria

Il 15 febbraio il parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge per chiedere perdono agli harki, gli algerini che tra il 1954 e il 1962, durante la guerra d’Algeria, combatterono a fianco dell’esercito francese contro il Fronte di liberazione nazionale. La legge prevede anche dei risarcimenti per alcune famiglie algerine. Dopo la guerra agli harki fu negata l’accoglienza in Francia, e molti di loro subirono rappresaglie in patria.

Canada

Un peschereccio spagnolo è affondato nella notte tra il 14 e il 15 febbraio circa 450 chilometri a sudest dell’isola di Terranova. Secondo un bilancio provvisorio, ci sono dieci vittime, undici dispersi e tre sopravvissuti. A bordo dell’imbarcazione c’erano sedici spagnoli, cinque peruviani e tre ghaneani. Le operazioni di soccorso sono complicate da condizioni meteorologiche avverse, con vento forte e onde di quattro metri.

Stati Uniti

Il 15 febbraio il produttore di armi Remington ha accettato di versare 73 milioni di dollari di risarcimenti alle famiglie di nove delle ventisei vittime della strage nella scuola elementare Sandy Hook, avvenuta nel 2012 a Newtown, nel Connecticut. È la prima volta che a un produttore di armi è attribuita la responsabilità di una strage di questo tipo. Nove famiglie avevano fatto causa a Remington perché in una pubblicità aveva presentato il fucile usato nella strage come un’arma d’assalto.

Stati Uniti

Il 15 febbraio il principe Andrew, figlio della regina Elisabetta II, ha raggiunto un accordo con Virginia Giuffre, la statunitense che lo accusava di averla aggredita sessualmente nel 2001, quando era ancora minorenne. L’accordo permette ad Andrew di evitare un processo civile a New York. Il principe verserà una somma che non è stata resa nota a Giuffre e farà anche una donazione all’associazione da lei fondata a favore delle donne vittime di violenze sessuali. Gli abusi sarebbero avvenuti con la complicità del miliardario accusato di pedofilia Jeffrey Epstein, morto suicida in prigione nel 2019, e della sua compagna Ghislaine Maxwell.

Honduras-Stati Uniti

L’ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, su cui pendeva un mandato d’arresto dopo una richiesta d’estradizione da parte degli Stati Uniti, si è consegnato il 15 febbraio alla polizia a Tegucigalpa. Hernández, il cui secondo mandato alla guida del paese si è concluso pochi giorni fa, è accusato di complicità nel traffico internazionale di droga.

Brasile

Il 15 febbraio almeno diciotto persone sono morte nelle frane e nelle alluvioni causate dalle forti piogge degli ultimi giorni a Petrópolis, una località turistica nello stato di Rio de Janeiro, nel sudest del paese.