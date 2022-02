L’opposizione alla vaccinazione esiste sin da quando esistono i vaccini. Fin dalle prime grandi campagne di vaccinazione contro il vaiolo, all’inizio dell’ottocento, la sicurezza e l’efficacia di determinati vaccini è stata ciclicamente messa in discussione.

I mezzi d’informazione hanno giocato un ruolo determinante nel dare visibilità a queste opinioni e negli ultimi anni i social network hanno aumentato in modo significativo la visibilità del movimento antivaccini. Anche internet ha contribuito a far emergere una serie di influencer nel campo della salute alternativa, molti dei quali creano contenuti no vax destinati ai social.

Una nostra ricerca evidenzia come questi influencer si rivolgano spesso strategicamente alle madri per ottenere sostegno alla loro causa. Questo perché quando si parla di salute dei bambini in generale – e di vaccini in particolare – le madri tendono a essere percepite come le principali figure di accudimento.

Tra gli account social che abbiamo analizzato c’è l’account promozionale di 1986: the act, un film diretto da Andrew Wakefield, il medico autore della screditata ricerca del 1998 che postulava una falsa correlazione tra il vaccino mpr (contro morbillo, parotite e rosolia) e l’autismo. Abbiamo analizzato anche gli account di alcuni militanti della cosiddetta disinformation dozen, dodici influencer che si ritiene siano responsabili del 65 per cento dei contenuti anti vaccini condivisi in rete durante la pandemia.

Tre tattiche per rivolgersi alle madri

Uno dei temi principali a cui fanno ricorso gli influencer che abbiamo analizzato per promuovere i messaggi antivaccini è quello della madre protettiva. Qui il ruolo primario di una madre sta nella capacità di garantire la sicurezza del suo bambino e proteggerlo da ciò che potrebbe danneggiarlo. Questo tema è comunicato abitualmente in termini di scelte alimentari e stili di vita: una “brava” madre protegge il figlio dallo stato, dagli interessi delle aziende e dalle sostanze chimiche immesse nel cibo e nei vaccini.

Tra le tecniche più comuni usate dagli influencer per promuovere questo tema ci sono i post con immagini evocative di madri che cullano il loro bambino accompagnate da messaggi antivaccini. Su questi account vengono postati molti video e lettere redatte a mano attribuite a madri che si scusano con i loro figli per non essere riuscite a proteggerli dal male. Colpisce la totale assenza dei padri da questi ritratti.

Gli influencer che abbiamo esaminato cooptano hashtag sui social network per associare il movimento antivaccini ad altre cause che godono di grande popolarità. L’account di 1986: the act ha usato l’hashtag del movimento Black lives matter per cercare di inserire il tema dei vaccini nella cornice del razzismo medico – il fenomeno che Robert F. Kennedy Jr, un altro influencer anti vaccini, ha definito “il nuovo apartheid”. Questo tentativo non ha però riscosso un grande coinvolgimento di pubblico.