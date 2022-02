Ucraina-Russia

Il 21 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto l’indipendenza del Donbass, i territori separatisti filorussi nell’est dell’Ucraina, e ha ordinato all’esercito di entrare nelle regioni di Donetsk e Luhansk per “garantire la pace”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha denunciato la violazione dell’integrità territoriale del paese, mentre gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno annunciato dure sanzioni contro la Russia. Le Nazioni Unite si sono attivate per cercare di evitare un conflitto aperto tra Mosca e Kiev.

Georgia

L’ex presidente Mikheil Saakashvili, attuale leader dell’opposizione, ha annunciato il 21 febbraio un nuovo sciopero della fame in prigione per protestare contro le sue condizioni di detenzione. Saakashvili era stato arrestato nell’ottobre 2021 al suo rientro nel paese con l’accusa di “abuso di potere”, dopo aver trascorso otto anni in Ucraina.

Colombia

Il 21 febbraio la corte costituzionale, con il voto favorevole di cinque giudici su nove, ha depenalizzato l’aborto fino alla ventiquattresima settimana di gravidanza. Finora l’aborto era autorizzato solo in caso di stupro, pericolo di vita della gestante e malformazione grave del feto. Le donne che ricorrevano all’interruzione volontaria di gravidanza per altri motivi erano punite con pene dai 16 ai 54 mesi di prigione.

Canada

Il 21 febbraio il parlamento ha approvato, con 185 voti a favore e 151 contrari, il ricorso alla legge sulle misure d’emergenza voluto dal primo ministro Justin Trudeau per mettere fine alla contestazione contro le restrizioni anticovid. Nei giorni scorsi la polizia ha ripreso il controllo della capitale Ottawa, ma secondo Trudeau le misure sono ancora necessarie perché “la situazione nel paese è tesa e bisogna prevenire nuovi blocchi illegali”.

Stati Uniti

La nuova piattaforma social lanciata dall’ex presidente Donald Trump, Truth social, è disponibile dal 21 febbraio sull’App store di Apple. Sono stati segnalati molti problemi tecnici, anche a causa dei numerosi accessi. Trump aveva annunciato la creazione di un social network dopo essere stato rimosso da Twitter, Facebook e YouTube per il suo ruolo nell’assalto al congresso del 6 gennaio 2021.

Burkina Faso

Il 21 febbraio almeno cinquantacinque persone sono morte nell’esplosione di un carico di dinamite in una miniera d’oro informale a Gomgombiro, nel sudovest del paese. Nel Burkina Faso ci sono molte miniere d’oro gestite da aziende internazionali, ma anche centinaia di siti artigianali che operano senza alcun controllo.

Mali

Il 21 febbraio l’assemblea che funge da parlamento dopo il colpo di stato militare ha stabilito che il periodo di transizione prima delle elezioni e della restituzione del potere ai civili potrà durare fino a cinque anni. La decisione è stata contestata dalle Nazioni Unite e da gran parte della comunità internazionale. Alcune settimane fa la giunta militare ha annullato le elezioni previste il 27 febbraio di quest’anno.