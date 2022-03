Il 27, 28 e 29 maggio torna a Reggio Emilia il festival di Internazionale Kids: un weekend di incontri, laboratori e spettacoli rivolti a bambine e bambini dai sette anni in su, per parlare di attualità, sport, ambiente, diritti, musica e molto altro. Insieme alla redazione di Internazionale Kids ci saranno numerosi ospiti, tra cui scrittori, scienziate, fotografi e fumettiste. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito e si svolgeranno nei Chiostri di San Pietro e nei Musei civici della città. I luoghi del festival sono senza barriere architettoniche e alcuni incontri sono tradotti nella lingua dei segni italiana. Per informazioni: kids@internazionale.it

Alessio Marchionna

Dall’Ucraina alla California

Nella prossima edizione di Americana, che uscirà domenica 20 marzo, cerco di capire il ruolo degli Stati Uniti in questa fase della guerra in Ucraina e quale possa essere un esito auspicabile per l’amministrazione di Joe Biden e per l’occidente. Racconto dello scontro tra gli abitanti di Berkeley, in California, e i dirigenti dell’università locale, che rivela le contraddizioni delle leggi statali per la tutela dell’ambiente. E parlo di quella volta che James Brown, uno dei più grandi musicisti della storia, andò a suonare nella prigione di Rikers Island, a New York, cinquant’anni fa. Per riceverla ci si può iscrivere qui.