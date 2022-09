“Circa otto anni fa, stavo intervistando un detenuto che mi parlò dell’esistenza di enormi reti criminali online per lo sfruttamento sessuale di minori. Ben presto mi resi conto che non si trattava solo del prodotto di una fertile immaginazione: esisteva una comunità in fermento che celebrava e scambiava grandi quantità di materiale pedopornografico in rete”. Akhim Dev, uno dei registi del documentario The children in the pictures, racconta il lavoro svolto sotto copertura dalla squadra speciale della polizia australiana che si occupa di pedofilia.