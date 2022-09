“Ad agosto dello scorso anno le truppe statunitensi si sono ritirate dall’Afghanistan e i taliban hanno preso il potere. Il movimento degli studenti di teologia ha rapidamente imposto le sue rigide regole: le donne non possono andare a scuola né lavorare. Né praticare sport. Ma oggi non stiamo partendo per andare a vedere come è cambiata la situazione sotto i taliban. Ora stiamo andando a incontrare una donna che sta per lasciare in segreto il paese”.

Comincia così il podcast di Internazionale Zaynab, scritto e narrato da Stefano Liberti con la direzione creativa di Jonathan Zenti. Zaynab è la continuazione di un lavoro cominciato nel 2017, quando Liberti, con l’operatore video Mario Poeta, ha conosciuto le giocatrici della squadra di calcio femminile di Herat, in Afghanistan, e il loro allenatore.