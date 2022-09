Dalle campagne dei negazionisti climatici alla strategia di greenwash-ing (ecologismo o ambientalismo di facciata) messa in campo dalle aziende dei combustibili fossili, fino alle incertezze delle istituzioni politiche, la transizione energetica sembra sempre più lontana. Eppure è una sfida ineludibile che attraversa le nostre città e società.

Nei giorni del festival, insieme alla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, saranno presentate alcune proposte per trovare soluzioni sostenibili, ecologiche, accessibili e anche belle. L’architetta e urbanista Lorenza Baroncelli, il cantatutore Eugenio Cesaro, Erminia Sciacchitano del ministero della cultura italiano e Antonio Parenti della Commissione europea ne discuteranno con gli studenti dei licei Ariosto e Dosso Dossi di Ferrara in un incontro moderato da Federico Taddia di Radio24.

Della capacità dell’Europa di trasformarsi in un continente a impatto climatico zero ed evitare il ritorno ai combustibili fossili parleranno invece Seden Anlar di Green & Progressive Media, l’economista francese Jérôme Créel e Massimo Gaudina della Commissione europea. Introduce e modera Gian-Paolo Accardo di Voxeurop.