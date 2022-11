Zaynab è la storia di una calciatrice in fuga dall’Afghanistan dei taliban, e del tentativo di documentare il suo viaggio verso il Pakistan.

Nel caos dell’aeroporto di Kabul, Maryam riesce a salire su un volo per l’Italia, mentre Zaynab è costretta a restare a terra . Comincia così la loro odissea per ricongiungersi.

Maryam e Zaynab sono due giocatrici del Bastan, la squadra di calcio femminile di Herat, in Afghanistan. Sono anche due sorelle inseparabili. Per loro, che erano bambine quando il paese era stato invaso dopo l’11 settembre, giocare a calcio era una forma di riscatto e libertà. Quando i taliban riprendono il potere, nell’agosto del 2021, Maryam e Zaynab sono costrette a scappare.

Quando i taliban prendono il potere in Afghanistan, nell’agosto del 2021, Maryam e Zaynab tentano di lasciare Kabul, ma solo una di loro riesce a partire. Un anno dopo il giornalista Stefano Liberti e il videomaker Mario Poeta partono per l’Afghanistan per documentare il loro ricongiungimento.