Ucraina

Il 12 dicembre i rappresentanti del G7, riuniti online, si sono impegnati a “soddisfare le urgenti necessità dell’Ucraina” dopo che il presidente Volodymyr Zelenskyj ha fatto appello per ottenere carri armati moderni, artiglieria e armi a lungo raggio contro l’invasione della Russia. Zelenskyj ha inoltre esortato il G7 ad aiutare Kiev a ottenere altri due miliardi di metri cubi di gas naturale data la grave carenza energetica dell’Ucraina, con milioni di persone senza energia elettrica e a temperature sotto zero dopo i raid aerei russi su infrastrutture sensibili.

India-Cina

Pechino ha dichiarato il 13 dicembre che la situazione al confine con l’India è “stabile” dopo che la parte indiana aveva denunciato nuovi scontri tra i militari indiani e cinesi lungo il conteso confine himalayano. L’esercito di New Delhi ha riferito che soldati indiani e cinesi si sono scontrati nello stato orientale dell’Arunachal Pradesh, con militari feriti da entrambe le parti.

Unione europea-Grecia-Belgio

L’avvocato di Eva Kailī, la vicepresidente greca del parlamento europeo in carcere per sospetta corruzione, ha dichiarato il 13 dicembre all’emittente privata greca Open Tv che la donna non ha accettato alcuna tangente dal Qatar. Kailī è stata arrestata a Bruxelles il 9 dicembre. Durante le venti perquisizioni condotte sono state sequestrate ingenti somme di denaro, tra cui 600mila euro a casa di uno dei sospetti. Altre tre persone, tra cui il compagno di Kailī, sono state arrestate nell’ambito dell’indagine, mentre il padre è stato rilasciato.

Iran

Il 12 dicembre è stata eseguita per impiccagione la condanna a morte di Majidreza Rahnavard, 23 anni. L’esecuzione è avvenuta in pubblico. Rahnavard era accusato di aver ucciso due militari appartenenti alle milizie basij: è la seconda condanna a morte eseguita nella Repubblica islamica dopo l’inizio delle proteste per la morte di Mahsa Jina Amini.

Regno Unito

Dal 12 al 31 dicembre più di un milione di lavoratori scioperano rispondendo agli appelli di vari sindacati, minacciando di bloccare il paese. I lavoratori della rete dei trasporti, del servizio sanitario nazionale, del servizio postale e della pubblica amministrazione protestano per rivendicazioni salariali. Nel settore pubblico gli aumenti proposti dai datori di lavoro non superano il 5 per cento a fronte di un’inflazione che a ottobre ha raggiunto l’11,1 per cento e dei salari medi che sono fermi da un decennio, conseguenza dell’epoca di austerità avviata nel 2010 dal governo Cameron. La scorsa settimana il premier Rishi Sunak ha promesso di introdurre “nuove leggi severe” per limitare gli scioperi.

Finanza

Sam Bankman-Fried, fondatore e amministratore delegato della piattaforma di trading per criptovalute Ftx, è stato arrestato alle Bahamas dopo che gli Stati Uniti hanno presentato delle accuse nei suoi confronti. Bankman-Fried avrebbe dovuto testimoniare oggi davanti al congresso per il fallimento della sua azienda.

Libia-Regno Unito

L’ex agente dell’intelligence libica Abu Agila Mohammad Massud accusato di aver partecipato alla fabbricazione della bomba che fece cadere il volo Pan Am 103 su Lockerbie, in Scozia, nel 1988, sarebbe stato consegnato agli Stati Uniti dopo essere stato “rapito” nella sua abitazione a Tripoli da miliziani fedeli ad Abdel Ghani al Kikli e detenuto per due settimane da una milizia a Misurata.

Unione europea

Il parlamento europeo e gli stati dell’Unione hanno annunciato di avere adottato un meccanismo che punta a rendere più ecologiche le importazioni industriali, facendo pagare le emissioni di carbonio legate alla loro produzione. Conosciuta come border carbon tax, questa misura obbliga le importazioni in vari settori (acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, elettricità, ma anche idrogeno) ad adeguarsi agli standard ambientali dell’Ue.

Perù

Nel paese continuano le proteste contro la destituzione del presidente Pedro Castillo, nonostante la nuova presidente, Dina Boluarte, abbia annunciato di voler anticipare le elezioni generali dal 2026 all’aprile del 2024. Il 12 dicembre ci sono stati altri cinque morti, portando a sette il bilancio delle vittime in due giorni. I governi di Messico, Argentina, Colombia e Bolivia hanno espresso il loro appoggio a Castillo.