Ucraina-Russia

Il 14 dicembre alcune esplosioni sono state segnalate nel centro della capitale ucraina Kiev. Secondo il sindaco Vitalij Klyčko, si è trattato di un attacco condotto dall’esercito russo con droni di fabbricazione iraniana, che sono stati tutti abbattuti. Non è ancora chiaro se ci sono delle vittime.

Danimarca

Il 13 dicembre, dopo sei settimane di trattative seguite alle elezioni legislative del 1 novembre, la premier uscente Mette Frederiksen, leader del Partito socialdemocratico, ha annunciato che guiderà un governo di coalizione composto anche dal Partito liberale (centrodestra), la principale formazione d’opposizione, e dai Moderati (centro). Frederiksen ha quindi rinunciato a formare un esecutivo con i tradizionali alleati di sinistra.

Francia

La corte d’assise speciale di Parigi ha condannato il 13 dicembre otto persone a pene da due a diciotto anni di prigione per complicità nell’attentato di Nizza del 14 luglio 2016, che ha causato 86 vittime. L’autore dell’attacco, il tunisino Mohamed Lahouaiej Bouhlel, era stato ucciso dalla polizia.

Unione europea-Bosnia Erzegovina

Il 13 dicembre i ministri degli esteri dei paesi membri dell’Unione europea hanno approvato la concessione alla Bosnia Erzegovina dello status di paese candidato. La decisione, che sarà ratificata dai leader europei il 15 dicembre, segna l’inizio di un lungo processo d’adesione.

Fiji

Il 14 dicembre gli elettori sono andati alle urne per le elezioni legislative. Il primo ministro filocinese Frank Bainimarama, leader del partito FijiFirst, sfida il suo rivale storico Sitiveni Rabuka, che ha guidato il paese dal 1992 al 1999. Rabuka ha fatto sapere che in caso di vittoria prenderà le distanze da Pechino.

Nuova Zelanda

Il parlamento ha approvato il 13 dicembre una legge che punta a eliminare progressivamente il consumo di tabacco nel paese. La legge prevede, a partire dal 2023, un divieto totale e a tempo indeterminato dell’acquisto di sigarette per le persone nate dal 1 gennaio 2009. Secondo le stime, oggi solo l’8 per cento degli adulti è fumatore.

Sudafrica

Il 13 dicembre il parlamento ha bocciato, con 214 voti contrari e 148 favorevoli, l’apertura di una procedura di destituzione del presidente Cyril Ramaphosa. Il mese scorso una commissione indipendente aveva presentato un rapporto che accusa Ramaphosa di aver insabbiato un furto di denaro subìto nella sua azienda agricola nel 2020 per nascondere un caso di riciclaggio. Il presidente avrebbe anche corrotto gli autori del furto affinché mantenessero il silenzio.

Repubblica Democratica del Congo

Almeno 120 persone sono morte nelle alluvioni causate dalle forti piogge che hanno colpito la capitale Kinshasa il 13 dicembre. Decine di case sono state completamente distrutte. Il governo ha annunciato tre giorni di lutto nazionale.

Stati Uniti

Il 13 dicembre il dipartimento dell’energia ha annunciato che i ricercatori del Lawrence Livermore national laboratory, in California, hanno ottenuto per la prima volta nella storia una reazione di fusione nucleare che genera più energia di quella necessaria per innescarla. Nel giro di pochi decenni la tecnica potrebbe rivoluzionare la produzione di energia sulla Terra, mettendo fine alla dipendenza dalle fonti fossili.