Turchia-Siria

Il 14 febbraio le Nazioni Unite hanno lanciato un appello agli stati membri a effettuare con urgenza delle donazioni per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto nel sudest della Turchia e nel nord della Siria. Nelle ultime ventiquattr’ore quattro persone sono state estratte vive dalle macerie in Turchia. Intanto, il bilancio del sisma del 6 febbraio è salito a 39.106 vittime: 35.418 in Turchia e 3.688 in Siria.

Israele-Palestina

In una dichiarazione congiunta emessa il 14 febbraio, i governi di Stati Uniti, Germania, Francia, Italia e Regno Unito hanno contestato la decisione del gabinetto di sicurezza israeliano di legalizzare nove insediamenti nella Cisgiordania occupata, in risposta a una serie di attacchi a Gerusalemme Est. Secondo i cinque governi, si tratta di un’iniziativa unilaterale “che farà aumentare le tensioni tra israeliani e palestinesi, ostacolando gli sforzi diplomatici per arrivare a una soluzione a due stati”.

Cina-Iran

Il 14 febbraio il presidente iraniano Ebrahim Raisi, accompagnato da una numerosa delegazione economica e commerciale, è arrivato a Pechino per una visita di tre giorni. Il presidente cinese Xi Jinping l’ha accolto elogiando “la collaborazione e la solidarietà tra i due paesi in una situazione internazionale complessa”. L’ultima visita di un presidente iraniano in Cina risaliva a più di vent’anni fa.

Unione europea

Il 14 febbraio il parlamento europeo ha approvato, con 340 voti a favore e 279 contrari, un provvedimento che vieta la vendita di automobili con motori termici a partire dal 2035. La misura entrerà in vigore dopo l’approvazione del consiglio europeo. Lo stesso giorno la Commissione europea ha presentato un piano che prevede un taglio del 90 per cento delle emissioni dei camion in vendita a partire dal 2040 e autobus a emissioni zero da mettere in servizio nelle città europee a partire dal 2030.

Stati Uniti

La repubblicana Nikki Haley ha annunciato il 14 febbraio la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2024. Haley, 51 anni, è stata governatrice del South Carolina e ambasciatrice alle Nazioni Unite. È la prima figura di spicco del Partito repubblicano a candidarsi dopo l’ex presidente Donald Trump. Nelle prossime settimane dovrebbe annunciare la sua candidatura anche il governatore della Florida Ron DeSantis.

Colombia

Il 14 febbraio migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni nella capitale Bogotá e in altre grandi città del paese per sostenere le riforme presentate dal presidente di sinistra Gustavo Petro in tema di sanità, pensioni, fisco e giustizia. Lo stesso giorno Petro ha presentato la sua riforma della sanità, che prevede una maggiore presenza dello stato e un’estensione della copertura sanitaria ai più poveri.