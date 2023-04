Ambiente

Crisi climatica a Madrid

La capitale spagnola ha perso il 20 per cento dei suoi alberi in quattro anni. Nei nuovi progetti urbanistici il governo della comunità autonoma – dominato da una destra che nega il riscaldamento globale – non tiene in considerazione l’aumento delle temperature e il ruolo della vegetazione nel moderarlo. Molti cittadini protestano. Il video di Arte.

Cile

Le miniere di litio tornano allo stato

Il presidente Boric ha annunciato di voler nazionalizzare il settore. Riuscirà a evitare le complicazioni del passato?

Cinema

Ecco a voi Cocainorso

Una commedia nera piuttosto mediocre ma di grande successo. È la prova che in questo momento storico c’è voglia di risate macabre.

Fotografia

L’archivio delle proteste

Un progetto nato in Polonia raccoglie le tracce visive dell’attivismo e delle iniziative in difesa della democrazia e contro le violazioni dei diritti umani.

Scuola

Gli ultimi alunni della Yumoto

Eita Sato e Hoshi Aoi sono stati gli unici diplomati della scuola media di Tenei, in Giappone. Sono anche gli ultimi, perché la scuola chiude per mancanza di studenti.

Reportage

Memorie di guerra

La fine della seconda guerra mondiale raccontata da Ryszard Kapuściński.