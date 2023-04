La parola “nazionalizzazione” è scomparsa da tempo dal discorso politico. È un’espressione che rimanda a epoche lontane: quella degli anni cinquanta del novecento, quando in Iran Mohammad Mossadeq osò nazionalizzare il petrolio prima di essere deposto dalla Cia e Gamal Abd el Nasser nazionalizzava il canale di Suez vedendo il suo paese subito attaccato dalle forze congiunte di Israele e delle vecchie potenze coloniali, Francia e Regno Unito.

Ma rimanda anche a quella degli anni settanta, quando Salvador Allende nazionalizzò le aziende minerarie di rame in Cile, pronunciando queste parole alle Nazioni Unite: “Abbiamo nazionalizzato il rame. Lo abbiamo fatto con il voto unanime del parlamento, dove i partiti di governo sono in minoranza. Vogliamo che tutto il mondo capisca che non abbiamo affatto confiscato le imprese estere dell’industria mineraria […]. Queste stesse aziende, che hanno sfruttato il rame cileno per anni, e nello specifico negli ultimi 42 anni, hanno incassato in questo periodo più di quattro miliardi di dollari, quando il loro investimento iniziale non superava i trenta milioni di dollari”. Sappiamo come è andata a finire: Pinochet (tralascio le nazionalizzazioni della Francia socialista del 1981, che compensò adeguatamente i proprietari delle aziende).

Guardare avanti

Proprio in Cile, oggi, la stessa parola esplosiva ritorna con Gabriel Boric, il giovane presidente di sinistra che ha appena annunciato la nazionalizzazione del settore del litio. La notizia è doppiamente significativa e dice molto sulla nostra epoca. Prima di tutto perché il litio è uno dei minerali più importanti del ventunesimo secolo, indispensabile per le batterie delle automobili elettriche e per le tecnologie dell’economia verde. Entro la metà del secolo la domanda di litio si moltiplicherà per cinquanta, dunque non sorprende che in questo contesto emergano grandi tensioni geopolitiche.