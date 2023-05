La Finlandia sembra riuscire dove tanti altri stati falliscono: se nel resto d’Europa il numero di persone senzatetto è aumentato di oltre il 70 per cento negli ultimi dieci anni, nel paese nordico la loro quota è calata molto. Per rendere davvero effettivo il diritto alla casa il programma Housing first prevede che lo stato metta a disposizione un appartamento a chiunque si ritrovi a vivere in strada.

Questo servizio è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.