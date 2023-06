Ucraina

Il 22 giugno le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco missilistico contro un ponte che collega la regione di Cherson alla Crimea. Vladimir Saldo, il governatore nominato da Mosca, ha dichiarato che il ponte è stato danneggiato dai missili ma non ci sono state vittime. La Crimea è stata annessa dalla Russia nel 2014 e isolare le truppe russe presenti sulla penisola potrebbe essere uno degli obiettivi della controffensiva lanciata di recente. Intanto è cominciata il 21 giugno a Londra la conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina.

Migranti

Si teme che almeno 35 persone siano annegate dopo che un gommone partito dal Marocco con circa sessanta migranti a bordo è affondato all’alba del 21 giugno mentre era in rotta verso le isole Canarie. Le autorità marocchine hanno tratto in salvo 24 persone.

Cisgiordania

Il 21 giugno tre palestinesi che secondo l’esercito israeliano appartenevano a una “cellula terroristica” sono stati uccisi da un drone nella regione di Jenin. L’auto su cui viaggiavano è stata presa di mira dopo che avevano “aperto il fuoco”, secondo un comunicato dell’esercito. Il 22 giugno, a Nablus, le forze armate israeliane hanno distrutto la casa di un palestinese accusato di aver ucciso un soldato israeliano nell’ottobre 2022.

Kosovo

Albin Kurti, primo ministro del Kosovo, ha confermato che il 22 giugno parteciperà a Bruxelles ai colloqui con il presidente serbo Aleksandar Vučić, precisando che insisterà per una riduzione dell’escalation nell’area. Il capo della politica estera dell’Unione europea Josep Borrell ha invitato i leader di Serbia e Kosovo a tenere un nuovo ciclo di incontri nella città belga.

Stati Uniti

Continuano le ricerche del sommergibile Titan, che con cinque persone a bordo è sparito il 18 giugno durante una spedizione per visitare il relitto del Titanic, a quasi quattromila metri di profondità nell’oceano Atlantico. Le ricerche comprendono una zona di ventimila metri quadrati, 1.450 chilometri a est di Cape Cod (sulla costa nordorientale degli Stati Uniti) e 640 chilometri a sudest di St John’s, nella regione canadese di Terranova. L’imbarcazione, se ancora funzionante, avrebbe una quantità di ossigeno in diminuzione. OceanGate Expeditions, l’azienda di esplorazione sottomarina con sede a Everett che gestisce il Titan, effettua viaggi annuali verso il Titanic dal 2021. David Lochridge, ex direttore delle operazioni marine di OceanGate, nel 2018 aveva redatto una relazione ingegneristica in cui affermava che per l’imbarcazione in fase di sviluppo erano necessari ulteriori test e che i passeggeri avrebbero potuto essere messi in pericolo quando avesse raggiunto “profondità estreme”.

Brasile

Comincia il 22 giugno a Brasília il processo contro l’ex presidente Jair Bolsonaro. L’ex capo di stato (2019-2022) è accusato dalla corte suprema di aver attaccato il sistema di giustizia elettorale e criticato, senza prove, l’affidabilità del voto elettronico, pochi mesi prima delle elezioni poi vinte da Luiz Inácio Lula da Silva.

Messico

La corte suprema ha stabilito il 21 giugno che le donne possono impugnare le leggi statali che puniscono l’aborto perché costituiscono una violazione dei loro diritti. L’interruzione di gravidanza è stata depenalizzata in 11 dei 32 stati messicani, mentre la capitale Città del Messico l’ha autorizzato dal 2007. La decisione della corte suprema significa che le donne che vivono in stati in cui l’aborto è illegale possono presentare ricorso, il che significa de facto che l’aborto sarà autorizzato al livello nazionale.

Clima

L’ondata di calore senza precedenti che sta interessando le acque dell’Atlantico causerà, secondo gli scienziati, una strage invisibile di specie marine, un fenomeno estremo che probabilmente si ripeterà con l’aggravarsi del riscaldamento globale. Tra marzo e maggio, la temperatura media della superficie degli oceani ha raggiunto il massimo storico in 174 anni di misurazioni, superando di 0,83 gradi centigradi la media del ventesimo secolo, secondo i dati della National oceanic and atmospheric administration statunitense. L’oceano Atlantico, in questo mese di giugno sta vivendo ondate di calore particolarmente forti dal sud dell’Islanda all’Africa, con anomalie di temperatura di oltre cinque gradi al largo delle isole britanniche.