Ucraina-Russia

Il 27 giugno almeno otto persone sono morte e 56 sono rimaste ferite in un bombardamento russo in un ristorante a Kramatorsk, nella regione orientale di Donetsk. Intanto, il presidente bielorusso Aleksandr Lukašenko ha confermato che Evgenij Prigožin, il capo del gruppo Wagner, si trova in Bielorussia. Il ministro della difesa russo Sergej Šojgu ha affermato che le armi pesanti del gruppo Wagner saranno trasferite all’esercito. Lo stesso giorno l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha annunciato che sono state accertate almeno 77 esecuzioni sommarie di civili ucraini compiute dalla Russia dall’inizio dell’invasione.

Armenia-Azerbaigian

Il 28 giugno quattro soldati armeni sono stati uccisi dalle forze azere nella regione contesa del Nagorno Karabakh. Secondo le autorità separatiste, i soldati azeri hanno aperto il fuoco contro le posizioni armene nei distretti di Martouni e Martakert. Poche ore prima era cominciato a Washington, negli Stati Uniti, un nuovo ciclo di negoziati per cercare di mettere fine al conflitto.

Francia

Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine si sono verificati nella notte tra il 27 e il 28 giugno a Nanterre, alla periferia di Parigi, dopo che un ragazzo di diciassette anni alla guida di un automobile anni è stato ucciso da un poliziotto. Inizialmente la polizia aveva sostenuto che gli agenti avessero reagito a un tentativo d’investirli, ma un video mostra una discussione ad automobile ferma con uno degli agenti che apre il fuoco quanto il diciassettenne cerca di ripartire. L’agente è stato arrestato e dovrà rispondere di omicidio.

Sierra Leone

Il 27 giugno il candidato di opposizione Samura Kamara ha denunciato gravi irregolarità nelle elezioni presidenziali del 24 giugno. Poche ore prima la commissione elettorale aveva annunciato la vittoria del presidente uscente Julius Maada Bio con il 56,17 per cento dei voti, contro il 41,16 per cento di Kamara. Bio guiderà quindi il paese per un secondo mandato di cinque anni.

Guatemala

In base ai risultati delle elezioni presidenziali del 25 giugno, annunciati il giorno dopo, saranno due candidati socialdemocratici a sfidarsi nel secondo turno, previsto il 20 agosto. Sandra Torres, moglie dell’ex presidente Álvaro Colom (2008-2012), ha ottenuto il 15,78 per cento dei voti, contro l’11,80 per cento di Bernardo Arévalo, figlio dell’ex presidente Juan José Arévalo (1945-1951). L’attuale presidente è Alejandro Giammattei (destra).

Corea del Sud

Il 28 giugno è entrata in vigore una legge che adotta il sistema internazionale di calcolo dell’età anagrafica in sostituzione di quello ancestrale usato finora. Gli abitanti del paese sono “ringiovaniti” di uno o due anni. In base al sistema usato finora, infatti, un neonato aveva automaticamente un anno alla nascita e invecchiava di un ulteriore anno il 1 gennaio invece che nel giorno del compleanno. Un bambino nato il 31 dicembre aveva quindi due anni il giorno dopo.