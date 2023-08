America Latina

Il 9 agosto otto paesi sudamericani hanno deciso di lanciare un’alleanza per proteggere l’Amazzonia, impegnandosi durante un un vertice in Brasile a impedire che la più grande foresta pluviale del mondo raggiunga “un punto di non ritorno”. I leader delle nazioni sudamericane hanno anche sfidato i paesi sviluppati a fare di più per fermare l’enorme distruzione della più grande foresta pluviale del mondo, un compito che secondo loro non può ricadere solo su pochi paesi quando la crisi è stata causata da così tanti.

Russia-Ucraina

Nove persone sono morte a Pokrovsk, nell’est dell’Ucraina, dopo due bombardamenti russi contro un condominio e un hotel il 7 agosto. Inoltre ottantadue persone sono rimaste ferite, tra cui due ragazzi. Uno di loro, di undici anni, è in gravi condizioni, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. Intanto Mosca ha abbattuto due droni che erano diretti verso la capitale russa.

Stati Uniti

L’Ohio ha respinto una mozione repubblicana che avrebbe reso più difficile cambiare la costituzione dello stato, un fatto che è stato interpretato come una sconfitta per i gruppi prolife e contro l’aborto. I repubblicani, che governano lo stato, volevano innalzare a una maggioranza del 60 per cento (invece che una maggioranza semplice) il consenso necessario per cambiare la costituzione, di fatto per impedire che fosse inserito il diritto all’aborto nella costituzione. Il presidente Joe Biden l’ha definita una vittoria per la democrazia e per le donne.

Portogallo

Più di mille vigili del fuoco sono stati mobilitati l’8 agosto per combattere un incendio boschivo che va avanti da quattro giorni nel sudovest del paese, a Odemira, vicino alla regione turistica dell’Algarve. L’incendio, che si muove in due direzioni, ha già distrutto quasi diecimila ettari di foresta, secondo le autorità.

Polonia

Il presidente Andrzej Duda ha annunciato che le prossime elezioni parlamentari si terranno il 15 ottobre, in conformità con le scadenze costituzionali. Il partito nazionalista Diritto e giustizia (PiS) del primo ministro Mateusz Morawiecki attualmente guida la Coalizione civica di centrodestra di sei punti percentuali nei sondaggi e prova a conquistare un terzo mandato (è al governo dal 2015).

Pakistan

Come ha annunciato il 6 agosto il primo ministro Shehbaz Sharif, il parlamento sarà sciolto il 9 agosto, diversi giorni prima della fine del suo mandato. Quindi il governo ad interim avrà novanta giorni per organizzare le elezioni. Il governo provvisorio sarà responsabile della supervisione delle prossime elezioni che dovrebbero svolgersi senza il politico più popolare del paese, Imran Khan. L’ex primo ministro infatti è stato condannato a tre anni di carcere per corruzione, il 5 agosto.