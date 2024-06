Kirill Soloviev ha 46 anni, è nato a Mosca ed è proprietario di un’azienda tecnologica specializzata in traduzioni. Ha fondato la sua società a Tallinn, in Estonia, dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia. Oggi vive nella capitale estone ed è entusiasta dell’Unione europea e delle opportunità che offre. Ha troncato i legami con la Russia e ritiene che l’Ue dovrebbe adottare delle sanzioni ancora più dure contro il regime di Vladimir Putin.

Saya Ahmad, 40 anni, è nata ed è vissuta fino all’età di sette anni a Kirkuk, nel Kurdistan iracheno. Nel 1991 è fuggita con la famiglia dagli attacchi delle truppe del dittatore iracheno Saddam Hussein e si è stabilita in Austria. È stato il suo esilio a far nascere in lei la vocazione per la politica. Oggi Saya Ahmad è dirigente del Partito socialdemocratico austriaco e direttrice distrettuale di Alsergrund, il nono distretto di Vienna. Sogna un’Unione europea più solidale, soprattutto nei confronti dei migranti e delle donne.