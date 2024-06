Le elezioni europee, che in Italia si terranno l’8 e il 9 giugno, sono già in corso in vari paesi dell’Unione e termineranno domenica sera in tutti e 27 gli stati dell’Ue.

Si dice spesso che la mancanza di conoscenza del parlamento europeo sia uno dei motivi per cui le persone perdono interesse per il voto europeo. La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana la vita dei cittadini e delle cittadine del continente, fa il punto su quali sono stati i principali temi (e gli scandali) della scorsa legislatura, quanti sono gli eurodeputati e come lavorano insieme ai loro assistenti. E si chiede se Ursula von der Leyen (oggi presidente della Commissione) ha qualche possibilità di essere riconfermata nel suo incarico, e cosa potrebbe significare un suo eventuale ritorno al vertice per gli equilibri politici continentali.