Il Portogallo è uno dei paesi più accoglienti d’Europa: nonostante l’ascesa del partito di estrema destra Chega, negli ultimi cinque anni il numero di residenti stranieri è raddoppiato, arrivando a costituire il 10 per cento della popolazione.

Anche qui, come in Italia, le dinamiche demografiche sono cambiate, con problemi legati al calo delle nascite, allo svuotamento delle aree interne e all’invecchiamento della popolazione. Per invertire queste tendenze il comune di Fundão ha accolto e formato centinaia di migranti e rifugiati. Un modello che potrebbe essere esportato anche in altri piccoli centri.