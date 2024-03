Il Portogallo era uno dei pochi paesi europei governati dalla sinistra quando nel novembre scorso Costa, 62 anni, si è dimesso dopo essere stato coinvolto in un’inchiesta per traffico di influenze.

Il Partito socialista (Ps), che nel 2022 aveva ottenuto il 41,4 per cento dei voti e la maggioranza assoluta dei seggi, è arrivato secondo con il 28,66 per cento dei voti e 77 seggi.

Il centrodestra non ha quindi i numeri per formare un governo da solo e neanche in coalizione con una piccola formazione liberale arrivata quarta con il 5 per cento dei voti e otto seggi.

Montenegro, che in campagna elettorale ha promesso di tagliare le tasse per rilanciare la crescita, ha comunque rivendicato una vittoria “chiara”, affermando di essere pronto a formare un governo di minoranza e confermando di non essere disponibile a governare con il sostegno dell’estrema destra.

Il partito populista di estrema destra Chega (Basta), guidato da André Ventura, 41 anni, ha più che raddoppiato i consensi ottenendo il 18 per cento dei voti.

La formazione antisistema fondata nel 2019 ha quadruplicato i seggi, passando da dodici a quarantotto.