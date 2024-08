Fare lezione usando un chatbot

Settembre è il mese in cui si torna a scuola e abbiamo deciso di festeggiarlo come si deve: a pagina 38 trovate il poster con l’orario scolastico disegnato da Philip Giordano, un illustratore italiano che vive a Tokyo; a pagina 18 un articolo racconta che in alcune scuole degli Stati Uniti si fa lezione in classe usando un chatbot chiamato Mundo; a pagina 41 scoprirete chi ha avuto la brillante idea di inventare i libri delle vacanze, mentre a pagina 32 ci sono i consigli del New York Times for Kids per imparare ad andare a scuola da soli. In edicola dal 28 agosto.