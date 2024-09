In Romania vive la più grande popolazione di orsi dell’Unione europea, circa ottomila esemplari. In alcune aree del paese imbattersi in loro è diventato molto comune, al punto che si teme per la sicurezza delle persone. Per questo il parlamento ha recentemente approvato una legge che permette ai cacciatori di ucciderne cinquecento, più del doppio rispetto al passato.

Ma esistono strategie diverse per affrontare questo problema: nella località turistica di Băile Tușnad, nella Romania centrale, negli ultimi tre anni il Wwf ha lavorato per trovare metodi alternativi che hanno dato ottimi risultati, come per esempio l’installazione di cestini per la spazzatura inaccessibili e l’uso di recinzioni elettrificate.