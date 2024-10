Se in Norvegia ci sono ormai più auto elettriche che a benzina, il resto dell’Europa è molto indietro: secondo le stime nei 27 paesi dell’Unione solo l’1,7 per cento dei veicoli che circolano sono totalmente elettrici e le vendite di questo tipo di veicoli sono in calo rispetto allo scorso anno. Eppure le regole europee prevedono che dal 2035 non dovrebbe più essere possibile comprare una macchina nuova con motore a combustione interna.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita dei cittadini e delle cittadine del continente, analizza le sfide che frenano il mercato delle auto elettriche, tra concorrenza cinese, prezzi ancora molto alti e infrastrutture inadeguate.