Uno dei casi più longevi di mancato rispetto del diritto europeo riguarda l’Irlanda. Nel 1998 la Commissione ha richiamato il paese per non aver applicato la direttiva sulla protezione degli uccelli selvatici, e nel 2007 la Corte di giustizia lo ha condannato per non aver creato sufficienti aree protette per questi animali. Ad oggi il caso è ancora aperto.

Intanto alcune specie che vivono sull’isola, come per esempio l’Albanella reale, si sono praticamente estinte a causa del cambiamento climatico e dell’agricoltura intensiva.