In Germania l’aborto è considerato un reato. L’articolo 218 del codice penale tedesco, che ha quasi 150 anni, vieta l’interruzione di gravidanza prevedendo delle eccezioni: l’aborto è permesso se avviene entro le dodici settimane di gestazione e dopo aver effettuato un colloquio obbligatorio con un medico.

Con il 75 per cento della popolazione favorevole alla depenalizzazione, in Germania il tema è tornato al centro del dibattito. Diverse associazioni stanno facendo una campagna per chiedere la riforma di una legge obsoleta, che limita la libertà e l’autonomia delle donne.

Il video di Arte.