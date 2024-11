Oltre alle elezioni per il nuovo presidente degli Stati Uniti, vinte da Donald Trump, il 5 novembre in dieci stati (Arizona, Colorado, Florida, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New York e South Dakota) si sono tenuti una serie di referendum sul tema dell’aborto.

I quesiti sono una conseguenza della decisione della corte suprema di rovesciare la sentenza Roe contro Wade, che nel 1973 ha reso l’interruzione volontaria di gravidanza legale a livello federale, cioè in tutti gli Stati Uniti. Con il suo rovesciamento nel 2022, la possibilità di decidere in materia è tornata ai singoli stati, che in alcuni casi hanno imposto restrizioni o divieti sull’accesso all’aborto. L’obiettivo dei sostenitori dei referendum è inserire questo diritto nelle costituzioni dei rispettivi stati.

Ecco com’è andato il voto.