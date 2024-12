Meno cari, più ecologici e alla moda: l’87 per cento degli europei compra vestiti usati. Per motivi etici e ambientali, i consumatori cercano un’alternativa alla fast fashion, che produce abiti fatti per costare e durare poco, di solito difficili da riciclare. Piattaforme come Vinted, sito lituano per la compravendita di vestiti di seconda mano, offrono un’alternativa più sostenibile, ma allo stesso tempo alimentano un sistema basato su un consumismo eccessivo.

Il video di Arte.