A Malta l’allevamento ittico, in particolare di tonno rosso, è in forte espansione, rappresentando l’1 per cento del pil di un paese che basa la sua economia quasi interamente sul turismo. Il 90 per cento del pesce è destinato al Giappone. La fioritura di questo mercato è molto importante per il piccolo stato del Mediterraneo, che sta provando a garantire una produzione che riduca il più possibile il suo impatto ambientale.

